Skupne občinske uprave: Ptujska združuje kar 22 občin

Ptuj, 25. januarja - Skupna občinska uprava Spodnjega Podravja s sedežem na Ptuju je po številu občin največja in na različnih področjih povezuje kar 22 občin. Gre za enega prvih primerov dobre prakse na tem področju, saj so lansko jesen obeležili dvajset let delovanja. Po mnenju direktorice Alenke Korpar gre za eno od pomembnih oblik medobčinskega povezovanja.