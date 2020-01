Skupne občinske uprave: Na Dolenjskem največ povezovanja med občinami Novo mesto, Straža in Trebnje

Novo mesto, 18. januarja - Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju so se pri največ nalogah skupne občinske uprave do zdaj povezale Mestna občina Novo mesto ter občini Trebnje in Straža. Novomeška občina za delovanje skupne občinske uprave za lani pričakuje nekaj več kot 105.000 evrov državnega denarja. K omenjeni skupni občinski upravi naj bi pristopilo še nekaj občin.