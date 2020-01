Koronavirus: Kdaj k zdravniku?

Ljubljana, 30. januarja - Možnost, da se nov koronavirus pojavi Sloveniji, obstaja. A to ne pomeni, da naj vsi, ki so prišli s Kitajske, hitijo k zdravniku. Če pa je oseba potovala po Kitajski, predvsem v provinci Hubei, in po povratku zboli, naj ostane doma in se izogiba stikom z drugimi ljudmi, naj pokliče osebnega zdravnika in poskrbi za higieno kašljanja in kihanja.