Kitajsko gospodarstvo zaradi virusa pod udarom

pripravil Mihael Šuštaršič

Wuhan, 29. januarja - Številne letalske družbe so zaradi novega koronavirusa, ki je na Kitajskem zahteval več kot 130 smrtnih žrtev, odpovedale lete v in iz Kitajske, koncerni pa začasno zapirajo obrate v tej državi. EU je medtem začela evakuacijo državljanov članic povezave iz Wuhana. Na to čaka še približno 600 državljanov 14 članic EU.