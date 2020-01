Kitajski strokovnjaki: Inkubacijska doba novega virusa okoli pet dni

Washington, 30. januarja - Inkubacijska doba novega koronavirusa, ki je izbruhnil na Kitajskem, je povprečno 5,2 dneva, a se med bolniki močno razlikuje, so ugotovili kitajski strokovnjaki. Virus, ki se je razširil v vse kitajske pokrajine in tudi drugod po svetu, je do zdaj zahteval 170 življenj, okuženih je 7700 ljudi.