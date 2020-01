Slovenski evroposlanci upajo na dober dogovor z Veliko Britanijo po brexitu

Bruselj, 29. januarja - Evropski poslanci iz Slovenije Romana Tomc, Tanja Fajon in Franc Bogovič so ob glasovanju o ratifikaciji sporazuma o brexitu v Evropskem parlamentu opozorili na posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU. Fajonova in Bogovič sta ob tem izrazila upanje, da bosta London in Bruselj dosegla dober dogovor o prihodnjih odnosih.