Iz vrst delodajalcev in zavarovalnega združenja opozorila o škodljivosti ukinitve dopolnilnega zavarovanja

Ljubljana, 28. januarja - Predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, o katerem bo DZ glasoval v sredo, je vprašljiv in tvegan ter prinaša veliko pasti, so opozorili v Slovenskem zavarovalnem združenju in delodajalskih organizacijah. Med drugim so prepričani, da bodo z ukinitvijo prilivi zdravstvene blagajne še bolj občutljivi na gospodarsko aktivnost.