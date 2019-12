Državni svet z vetom na novelo zakona o davku na tonažo

Ljubljana, 24. decembra - Državni svet je danes z 21 glasovi za in sedmimi proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o davku na tonažo, ki bi posebno ureditev plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb za ladjarje podaljšala za 10 let. Pobudniki veta so trdili, da novela nima vgrajenih varovalk in da bo davčnim neplačnikom omogočila prenos dejavnosti na nove družbe.