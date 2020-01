Avstralski pedofil po letih zlorab obsojen na 35 let zapora

Canberra, 29. januarja - V Avstraliji so danes pedofila, ki je med letoma 2002 in 2017 v štirih državah spolno zlorabil najmanj 47 fantov, obsodili na 35 let zapora. Sodnik je ob izreku kazni njegova kazniva dejanja, ki jih je tudi fotografiral in snemal, označil za najhujša, kar jih je videl.