V ZDA aretirali 1700 vpletenih v širjenje pedofilije na spletu

Washington, 12. junija - Ameriško pravosodno ministrstvo je v torek sporočilo, da so med dvomesečno policijsko operacijo, ki je potekala po celotnem ozemlju ZDA, aretirali 1700 oseb, osumljenih širjenja spletne pedofilije. V operaciji "zlomljeno srce" so aretirali osebe, ki so na spletu širile otroško pornografijo, pa tudi tiste, ki so te strani uporabljali.