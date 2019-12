Francoskega kirurga sumijo zlorabe skoraj 350 otrok

Bordeaux, 21. decembra - Upokojeni francoski kirurg, ki je obtožen posilstva in spolne zlorabe štirih mladoletnih oseb, bi lahko zlorabil 349 otrok, je v petek sporočilo francosko tožilstvo. To bi lahko bil eden največjih primerov zlorabe otrok v Franciji. Pred enim mesecem so poročali o okoli 250 potencialnih žrtvah kirurga.