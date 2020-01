Kociprova: Pred volitvami bi bilo smiselno sprejeti spremembe volilne zakonodaje

Ljubljana, 28. januarja - Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je v izjavi v DZ povedala, da z njimi trenutno ne potekajo pogovori o morebitnem povezovanju v novo koalicijo. So se pa poslanci SAB danes pogovarjali o tem, da bi bilo še pred volitvami smiselno poskusiti sprejeti spremembe volilne zakonodaje. Če je to realno, so pripravljeni z volitvami nekoliko počakati.