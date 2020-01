Zbiranje poslanskih podpisov pod spremembe zakona o volitvah v DZ v prihodnjem tednu

Ljubljana, 10. januarja - Prihodnji teden se bo začelo podpisovanje poslank in poslancev pod predlog sprememb zakona o volitvah v DZ, je danes sporočil minister za javno upravo Rudi Medved. Kot je dejal, je velik optimist, da bodo zbrali zadostno večino, torej podpise 60 poslank in poslancev in bodo šle spremembe zakona zelo hitro tudi v parlamentarni postopek.