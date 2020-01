V Brežicah letos zadnji del prenove starih železnih mostov prek Save in Krke

Brežice, 28. januarja - V Brežicah, kjer so lani končali celovito prenovo 115-metrskega več kot 110 let starega in močno načetega železnega mosta prek Save, se bodo letos lotili prenove njegovega nadaljevanja s podobnim mostom, ki Krko preči malo pred njenim izlivom v Savo. Naložba naj bi stala približno 800.000 evrov, prenovitvena dela nameravajo končati do konca leta.