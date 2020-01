V Občini Brežice letos skoraj podvojitev zneska naložb

Brežice, 26. januarja - V Občini Brežice, kjer so za občinske naložbe lani odšteli skoraj osem milijonov evrov, naj bi po predlogu proračuna, o katerem bodo brežiški svetniki odločali februarja, zanje letos namenili približno 15 milijonov evrov. Med glavnimi naložbami bo tudi širitev Obrtne cone Dobova in širitev prostorov Zdravstvenega doma Brežice in tamkajšnje lekarne.