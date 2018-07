V Brežicah začeli prenovo železnega mosta čez Savo

Brežice, 17. julija - V Brežicah so nedavno začeli celovito prenovo 115-metrskega, več kot 110 let starega in močno načetega železnega mosta čez Savo. Za naložbo bodo odšteli nekaj manj kot 1,1 milijona evrov občinskega denarja. Prenovo naj bi končali prihodnje leto in se nato lotili še prenove navezovalnega, nekoliko bolje ohranjenega železnega mosta čez Krko.