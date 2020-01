Vlada sprejela novo politiko štipendiranja za naslednje petletno obdobje

Ljubljana, 27. januarja - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela novo politiko štipendiranja za naslednje petletno obdobje (2020-2024), pri čemer pa deficitarna področja in izobraževalni programi, kot so določeni s politiko štipendiranja 2015-2019, zaradi potreb na trgu dela, ostajajo prepoznani kot deficitarni tudi vnaprej, so sporočili z urada za komuniciranje.