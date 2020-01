Tudi na letošnji Informativi možnosti zaposlovanja

Ljubljana, 24. januarja - Ob mednarodnem dnevu izobraževanja se je začel tudi 12. sejem izobraževanja in poklicev Informativa. Danes in v soboto med 9. in 18. uro predstavljajo programe izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja, med temi 17 programov iz tujine. V okviru projekta zaposlovanja mladih Moja prva zaposlitev je na voljo več kot 100 delovnih mest.