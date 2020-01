V Avstriji ovrgli oba suma okužbe s koronavirusom

Dunaj, 27. januarja - Na Dunaju so danes ovrgli oba prva suma okužbe z novim koronavirusom iz Kitajske. Kitajska državljanka, ki so jo v nedeljo zvečer sprejeli v bolnišnico, ni okužena z novim koronavirusom. Hkrati sta se danes dopoldan pojavila dva nova suma pri avstrijskih državljanih, ki sta se vrnila iz Kitajske. Nov sum okužbe so zabeležili tudi v Celovcu.