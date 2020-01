V Avstriji naj bi z dodatnimi testi ugotovili, ali gre za okužbo z novim kitajskim virusom

Dunaj, 26. januarja - Kitajska državljanka, ki so jo v soboto zvečer pripeljali v eno od dunajskih bolnišnic zaradi suma, da je okužena z novim koronavirusom iz Kitajske, se po navedbah iz bolnišnice počuti "subjektivno in objektivno" dobro. Ali je dejansko okužena z novim virusom, naj bi pokazali dodatni testi. Njihovi rezultati naj bi bili znani do ponedeljka.