Število žrtev novega virusa na Kitajskem narašča

Peking, 27. januarja - Število žrtev izbruha novega virusa na Kitajskem se je povzpelo na 80. Oblasti v provinci Hubei, ki je žarišče izbruha nove vrste koronavirusa, so danes sporočile, da je za virusom umrlo še 24 ljudi, zabeležili pa so 371 novih primerov. Kitajska vlada je podaljšala praznike ob kitajskem novem letu do 2. februarja.