V Franciji potrdili prva primera okužbe z novim virusom v Evropi

Pariz, 24. januarja - V Franciji so danes potrdili dva primera okužbe z novim koronavirusom iz Kitajske, ki sta tudi prva potrjena primera v Evropi. Ministrica za zdravje Agnes Buzyn je na novinarski konferenci povedala, da so en primer okužbe potrdili v okolici Pariza in enega v Bordeauxu. Zagotovila je, da bodo storili vse, da omejijo širjenje virusa.