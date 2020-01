Novi virus zasenčil praznovanja ob vstopu Kitajske v novo leto

Peking, 24. januarja - Na Kitajskem so danes vstopili v novo leto po lunarnem koledarju v senci novega virusa, ki je zahteval 26 življenj, več kot 830 ljudi je okuženih. Vstop v novo leto ponekod praznujejo, a so v okviru prizadevanj za zajezitev virusa odpovedali številna praznovanja in ognjemete ter omejili potovanja v 13 mestih s skupno 43 milijonov prebivalcev.