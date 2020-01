Novi koronavirus še ne predstavlja grožnje svetovnemu javnemu zdravju

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Ženeva/Peking/Ljubljana, 23. januarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ni razglasila novega koronavirusa iz Kitajske za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, je po dvodnevnem sestanku posebnega odbora danes sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na Kitajskem so medtem potrdili 18. smrtno žrtev, več kot 600 oseb je okuženih.