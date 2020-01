Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o prijetem italijanskem državljanu, ki je v prevažal štiri državljane Iraka in enega državljana Afganistana ter o izjavi premierja Marjana Šarca, da odhod obrambnega ministra Karla Erjavca ne bo vplival na stališče Slovenije do vprašanja mejnega spora s Hrvaško.