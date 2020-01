Delo o kadrovanju v Petrolu (23. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Maja Grgič v komentarju Pirati brez higiene piše, da je neuradno mogoče slišati, da si stolčka v vodstvu Petrola želijo kar štirje nadzorniki, zato se postavlja vprašanje, ali so "zaupanje v prejšnjo upravo", kot so navajali, res izgubili zaradi interesa družbe in razhajanj glede strategije ali zaradi svojega osebnega interesa.