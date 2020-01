Večer o finančni pomoči kmetom (23. 1.)

Maribor, 22. januarja - Darja Lukman Žunec v komentarju Sedem let prepozno piše o prenizki finančni pomoči kmetom in posledičnem propadanju kmetij. Kot piše avtorica, pa je na eni izmed okroglih miz o tegobah govedorejcev kmet opozoril, da so se o reševanju teh težav začeli pogovarjati vsaj sedem let prepozno.