DUTB poslancem predstavlja idejo gradnje stanovanj

Ljubljana, 22. januarja - Vodstvo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v teh dneh poslanskim skupinam predstavlja svojo idejo, da bi DUTB gradila stanovanja in domove za starejše, kar bi zahtevalo podaljšanje njene življenjske dobe. Poslanske skupine SMC, SD, SNS in Levica so do ideje zadržane oz. ji nasprotujejo, v LMŠ se jim zdi "vredna premisleka".