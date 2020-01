Koalicija o možnostih za čimprejšnja nova stanovanja

Ljubljana, 9. januarja - Vrh koalicijskih strank je danes razpravljal o ideji za podaljšanje delovanja DUTB, ki bi se usmerila v reševanje stanovanjske problematike. DUTB bo po besedah vodij poslanskih skupin SD in DeSUS Matjaža Hana in Franca Jurše to idejo predstavila posameznim poslanskim skupinam, v katerih pa so do nje zaenkrat zadržani.