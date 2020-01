Delo o komisiji bele knjige za vzgojo in izobraževanje (22. 1.)

Ljubljana, 21. januarja - Janez Markeš v komentarju O stroki, miši in klofuti piše o odprtem pismu strokovnjakov, v katerem se odzivajo na objavo članov komisije bele knjige za vzgojo in izobraževanje. Napiše, da imajo strokovnjaki zelo dobre in močne argumente, ki kažejo na vsebinsko dobro podprto skrb za prihodnost slovenskega šolstva in družbe.