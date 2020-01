Delo o beli knjigi o obrambi kot slabi šali (22. 1.)

Ljubljana, 21. januarja - Novica Mihajlović v komentarju Šala, ki se nikomur ne zdi smešna piše o beli knjigi o obrambi, ki so jo javnosti predstavili dva dni po napovedi umika Karla Erjavca iz politike. Njeno vsebino kritizirajo politiki z obeh polov in dolgoletni častniki, načrti pa naj ne bi upoštevali realnih zmogljivosti in potreb države.