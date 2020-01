Primorske novice o ljubiteljskih tatovih kulturne dediščine (22. 1.)

Koper, 21. januarja - Helena Race v komentarju Kriminalci z lopatkami piše o "ljubiteljskih tatovih", ki s pomočjo detektorjev kovin oprezajo za arheološkimi ostalinami in jih nato obdržijo zase ali prodajo. Opozarja na slab odnos ljudi do kulturne dediščine, za katerega niso krivi le tatovi, ampak tudi ljudje, ki jih po spletu spodbujajo, in stroka.