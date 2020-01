Slovenski škofje v podporo Zoretu

Ljubljana, 21. januarja - Slovenski škofje so na sobotni seji stalnega sveta Slovenske škofovske konference odločno zavrnili očitke Cerkvi v Sloveniji, da ne stori dovolj za zaščito otrok. Obenem so izrekli enotno podporo ljubljanskemu nadškofu metropolitu in predsedniku SŠK Stanislavu Zoretu ter skupnim prizadevanjem za sistemsko ureditev področja zaščite otrok v Cerkvi.