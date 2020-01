V Civilni iniciativi Dovolj.je nadškofa Zoreta pozivajo k odstopu

Ljubljana, 15. januarja - V Civilni iniciativi Dovolj.je po enajstih mesecih dela spoznavajo, da v Cerkvi na Slovenskem prihaja "do sistemskega prikrivanja spolnih zlorab in njihovega zavestnega pometanja pod preprogo". Zato so k odstopu pozvali ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta in vrhovnega predstojnika Misijonske družbe - lazaristi Tomaža Mavriča.