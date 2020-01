Za ŠŠK pozivi k odstopu Zoreta neupravičeni

Ljubljana, 15. januarja - V Slovenski škofovski konferenci (SŠK) so prepričani, da so pozivi k odstopu ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki ga zahtevajo v Civilni iniciativi Dovolj.je, neupravičeni. Kot so zapisali, je Cerkev na Slovenskem ravno pod njegovim predsedovanjem SŠK nadaljevala vrsto ukrepov za preprečevanje spolnih zlorab v Cerkvi.