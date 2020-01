Večja skupina Slovencev iz Venezuele že v Sloveniji

Ljubljana, 20. januarja - Večja skupina Slovencev iz Venezuele, ki je zaprosila za repatriacijo, je že v Sloveniji, je danes povedala državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec. Repatriacija je še vedno odprta in urad še vedno sprejema nove prošnje. Zaenkrat pa so odobrili repatriacijo 29 osebam, 21 jih je že v Sloveniji.