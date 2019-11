Vlada sprejela akcijski načrt za repatriacijo Slovencev iz Venezuele

Ljubljana, 14. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela akcijski načrt za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Venezuele. Dokončne ocene finančnih posledic ni, vlada pa ocenjuje, da naj bi do leta 2021 za to namenila slabih 1,2 milijona evrov. Doslej je urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu prejel 17 prošenj za 53 prosilcev.