Prvi Slovenci iz Venezuele že v domovini

Ljubljana, 14. januarja - Repatriacija Slovencev iz Venezuele je v teku, nekateri so v Slovenijo že prispeli, drugi bodo v kratkem, tretji pa potrebujejo nekaj več časa, so danes sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Koliko jih je že prispelo v Slovenijo, niso razkrili, je pa današnji Dnevnik poročal, da jih je šest - štiričlanska družina in zakonski par.