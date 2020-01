Britanec v kombiju prevažal devet afganistanskih migrantov

Podgrad, 20. januarja - V petek okoli 22.30 so policisti v Podgradu ustavili kombi italijanskih registrskih številk. Voznik je bil 37-letni državljan Velike Britanije, v vozilu pa je bilo še devet državljanov Afganistana, ki so vstopili v Slovenijo nezakonito. Britanca so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj že odredil pripor.