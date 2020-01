V spopadih na protestih v Libanonu več sto ranjenih

Bejrut, 19. januarja - V spopadih, ki so v soboto izbruhnili med protestniki in varnostnimi silami v libanonski prestolnici Bejrut, je bilo poškodovanih skoraj 400 ljudi. Spopadi so bili eni najhujših, odkar so se pred tremi meseci začeli protesti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.