V Libanonu spopadi med šiitskimi protestniki in policijo

Bejrut, 17. decembra - Po koncu tedna, ki so ga zaznamovali protesti in nasilje, so v Libanonu tudi v ponedeljek zvečer izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Potem ko so minule dni protestirali nasprotniki vlade, ki zahtevajo prenovo političnega sistema, so se tokrat na ulice Bejruta odpravili člani šiitskih gibanj Hezbolah in Amal, ki podpirata vlado.