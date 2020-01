Libanonci zaradi zastojev pri oblikovanju vlade spet protestirajo

Bejrut, 14. januarja - Libanonski protivladni protestniki so se danes po več tednih premora vrnili na ulice, kjer želijo okrepiti pritisk na politične voditelje. V Libanonu so se od sredine oktobra vrstili protesti, ki so vodili v odstop premierja Saada Haririja, a ima država sedaj drugo težavo, saj zaradi političnih sporov še nima nove vlade.