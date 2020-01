Okusi Štajerske s ponudbo novih integralnih turističnih produktov

Maribor, 17. januarja - V Mariboru so danes zagnali spletno stran projekta Okusi Štajerske (Flavors of Styria), na kateri ponujajo nove integralne turistične produkte. K sodelovanju so doslej po besedah vodje projekta Patricije Jankovič iz turistične agencije Martura uspeli privabiti več kot 70 turističnih ponudnikov iz te regije.