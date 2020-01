Skoraj polovica državljanov EU iz varnostnih razlogov omejila uporabo interneta

Luxembourg, 19. januarja - Okoli 44 odstotkov državljanov EU v starosti od 16 do 74 let je lani navedlo, da so v zadnjih 12 mesecih iz varnostnih razlogov omejili uporabo interneta v zasebne namene, kažejo ta teden objavljeni podatki Eurostata. Več kot četrtina jih je bilo žrtev t. i. phishing napada.