Informacijski pooblaščenec s smernicami za zaščito zasebnosti na spletu

Ljubljana, 10. oktobra - Informacijski pooblaščenec se je ob mesecu kibernetske varnosti pridružil aktivnostim ozaveščanja in izdal smernice o orodjih za zaščito zasebnosti na spletu. Smernice podajajo spletnim uporabnikom enostavne napotke, kako zaščititi osebne podatke, omejiti dostop tretjim osebam do teh podatkov in preprečiti njihovo zlorabo, so sporočili.