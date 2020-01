Osnovnošolci ustvarjalno opozorili na varnostne izzive digitalnih tehnologij

Ljubljana, 15. januarja - Najbolje ocenjeni kratki film o varni uporabi svetovnega spleta v okviru natečaja Eset zimski dan so posneli učenci OŠ Orehek Kranj Ravne na Koroškem. Na natečaju, ki je potekal prvič, je sodelovalo deset osnovnih šol, njihovi kratki videi pa so dostopni prek Facebooka in na YouTube-kanalu Eset Slovenija, so sporočili iz Si Spleta.