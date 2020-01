Žičničarji pričakujejo državno pomoč

Cerkno, 18. januarja - Slovenski žičničarji se ob pomanjkanju naravnega snega in zaradi visokih temperatur, ki so decembra pobrale skoraj ves takrat z zasneževanjem pridelan sneg, soočajo s precejšnjim izpadom prihodka. Razmere ocenjujejo kot naravno katastrofo, na katero nimajo vpliva, in od države pričakujejo državno pomoč, česar pa država za zdaj ne obljublja.