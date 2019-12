Na večjih smučiščih te dni dober obisk

Krvavec/Cerkno/Maribor/Bohinj, 31. decembra - Po nedavni odjugi so zadnji mrzli in sončni dnevi spet poskrbeli za nekaj bolj pozitivnega vzdušja na večjih smučiščih po Sloveniji. Nekatera pripravljajo zabavni silvestrski program in si ob mrzlem in sončnem vremenu obetajo dober obisk tudi prihodnje dni.