Smučarski center Golte po naložbi v apartmaje načrtuje nove investicije

Golte, 11. decembra - Smučarski center Golte, ki letos praznuje 50 let delovanja, je jubilej obeležil s štiri milijone evrov vredno naložbo v 32 novih apartmajev. Ob tem že načrtujejo nove investicije, med njimi v sedežnici in sistem zasneževanja, ki bi stale med štiri in pet milijonov evrov, je na današnji novinarski konferenci povedal direktor centra Mitja Terče.