Podelili najvišje možno število državnih nagrad na področju šolstva

Ljubljana, 3. oktobra - Pred svetovnim dnevom učiteljev so danes v Ljubljani slavnostno podelili najvišje državne nagrade na področju šolstva. Podelili so enajst nagrad, od tega pet za življenjsko delo in šest za izjemne dosežke, kar je tudi najvišje možno število nagrad. Slavnostni govornik je bil premier Marjan Šarec.